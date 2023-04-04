Австралийский актер Хью Джекман проходит обследование на рецидив рака кожи. Он сделал две биопсии.

В Instagram Хью обнародовал видеообращение, на котором появился с повязкой на носу. Актер отметил, что решил этим поделится на случай того, если его вдруг кто-то увидит на улице.

— Мне только что сделали две биопсии. Я только что был у своего врача. Хочу напомнить вам, что базальноклеточный рак кожи – наименее опасный из всех. Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитным кремом. Оно того не стоит. Неважно, как сильно вы хотите загореть, поверьте мне, — обратился к поклонникам Хью.

Борьба Джекмана с раком кожи началась в 2013 году — тогда ему удалили бородавку на носу. В 2017-ом актеру за два года удалили шесть раковых опухолей кожи на лице.

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С тех пор он борется с базальноклеточной карциномой.