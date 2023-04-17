Артист Андрей Данилко признался, стоял ли перед ним выбор в начале полномасштабной войны — стать на защиту Украины или нести свой фронт на сцене. Также он назвал ситуацию, при которой смог бы взять оружие в руки.

Признается, сначала даже не понимал до конца, что такое Тероборона, а потому выбора перед ним — пойти туда или остаться на своем месте, не стояло. Говорит, его фронт — сцена.

— Конечно, я знаю, что это такое, но когда ты находишься сам дома, ты, наверное, как в самолете — помоги сначала себе, а потом ближнему. Нужно было разобраться в том моменте — чем я мог помогать. Конечно, деньгами, это понятно. Это единственная помощь, после которой ты видишь результат, — подчеркнул Данилко.

Добавляет, благодарен образу Верки Сердючки, который помог ему заработать то количество денег, что бы он теперь смог помогать военным.

Несмотря на то, что фронт артиста — сцена, ситуацию, в которой он смог бы взять в руки оружие представляет без труда.

— Если такая необходимость была бы, то конечно бы взял. Наверное, это такой переломный момент, когда мы стояли в 3 часа ночи возле бомбоубежища, танки, взрывы. Тогда был первый момент, когда думаешь — полтора часа и они (россияне, — Ред.) могут быть в центре. Я думал, что делать, вот тогда такое было, — поделился Андрей.

Ранее Андрей Данилко развеял слухи о проблемах со здоровьем. Он уверил, что у него все в порядке.