Не дождетесь! Андрей Данилко развеял слухи о проблемах со здоровьем

Артист Андрей Данилко ответил на слухи о его проблемах с ментальным здоровьем. Певец, известный под псевдонимом Верки Сердючки заявил, что он всегда был центром внимания прокремлевских пропагандистов.

Так, с момента полномасштабного вторжения российские СМИ регулярно пишут кучу фейковых материалов, посвященных Андрею Данилко. Они утверждают, что у артиста проблемы со здоровьем и ставят выдуманные диагнозы.

Артист решил успокоить фанатов, и ответил на все эти слухи в своей фирменной манере.

— Не дождетесь! Еще с Евровидения я был врагом №1 для соловьевых-скабеевых-ернстов, а во время войны еще больше. Их бесит, что мы смеемся, вопреки всему. А наша цель — дать людям возможность улыбаться, даже когда им больно, — заявил Данилко.

Музыкант добавил, что его тур городами США и Канады все же состоится с 18 по 30 апреля — представители артиста заявили, что сейчас он абсолютно здоров.

Ранее сообщалось, что в начале марта у Данилко был острый ларингит. Тогда стало известно, что концерты переносятся на 2 месяца — на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку.