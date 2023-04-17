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Росіяни могли опинитися в центрі: Данилко згадав момент, коли готовий був узяти в руки зброю

17 Квітня 2023, 14:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрей Данилко

Артист Андрій Данилко зізнався, чи стояв перед ним вибір на початку повномасштабної війни – стати на захист України чи нести свій фронт на сцені. Також він назвав ситуацію, за якої зміг би взяти зброю в руки.

Зізнається, спочатку навіть не розумів до кінця, що таке тероборона, а тому вибору перед ним – піти туди чи залишитися на своєму місці, не стояло. Каже, його фронт – сцена.

– Звісно, я знаю, що це таке, але коли ти перебуваєш сам удома, ти, напевно, як у літаку – допоможи спочатку собі, а потім ближньому. Потрібно було розібратися в тому моменті – чим я міг допомагати. Звичайно, грошима, це зрозуміло. Це єдина допомога, після якої ти бачиш результат, – наголосив Данилко.

Додає, вдячний образу Вєрки Сердючки, який допоміг йому заробити ту кількість грошей, щоб він тепер зміг допомагати військовим.

Попри те, що фронт артиста – сцена, ситуацію, в якій він зміг би взяти до рук зброю, уявляє без зусиль.

– Якщо така потреба була б, то звісно б узяв. Напевно, це такий переломний момент, коли ми стояли о 3-й годині ночі біля бомбосховища, танки, вибухи. Тоді був перший момент, коли думаєш – півтори години, і вони (росіяни, – Ред.) можуть бути в центрі. Я думав, що робити, ось тоді таке було, – поділився Андрій.

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Раніше Андрій Данилко розвіяв чутки про проблеми зі здоров’ям. Він запевнив, що у нього все в порядку.

Джерело
Голос Америки
Теги
Андрій Данилко
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