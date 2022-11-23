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Музыка

Россия может получить право голоса на Евровидении 2023: узнаем перед конкурсом

23 ноября 2022, 13:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Евровидение 2022

Организаторы Евровидения 2023 не исключают, что Россия сможет голосовать за участников шоу. Об этом заявили представители Европейского вещательного союза EBU.

Точное решение публика узнает уже накануне самого Евровидения 2023 — весной 2023 года.

Информацию об этом сообщают российские СМИ, когда они спросили у пресс-секретаря EBU Дэйва Гудмана.

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— Мы опубликуем список стран, которые будут иметь доступ к платформе для онлайн-голосования накануне мероприятия. Пока не знаем, будет ли Россия в этом списке, — заявил представитель.

Вопрос прозвучал на фоне недавних изменения в системе голосования за участников конкурса. Среди обновлений — возможность голосовать за любимого исполнителя гражданам всех стран. Теперь россияне решили узнать, смогут ли они получить право голоса.

Так, в системе голосования ввели еще одно изменение — судьбу участников полуфинала будут решать только зрители.

Напомним, что Евровидение 2022 прошло без России — ее дисквалифицировали за агрессию против Украины с 24 февраля. 

Что касается мероприятия в следующем году, то оно состоится в Ливерпуле, и запланировано на май. О том, кто станет победителя Нацотбора Евровидения 2023 станет известно уже в декабре этого года.

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