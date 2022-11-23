Организаторы Евровидения 2023 не исключают, что Россия сможет голосовать за участников шоу. Об этом заявили представители Европейского вещательного союза EBU.

Точное решение публика узнает уже накануне самого Евровидения 2023 — весной 2023 года.

Информацию об этом сообщают российские СМИ, когда они спросили у пресс-секретаря EBU Дэйва Гудмана.

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— Мы опубликуем список стран, которые будут иметь доступ к платформе для онлайн-голосования накануне мероприятия. Пока не знаем, будет ли Россия в этом списке, — заявил представитель.

Вопрос прозвучал на фоне недавних изменения в системе голосования за участников конкурса. Среди обновлений — возможность голосовать за любимого исполнителя гражданам всех стран. Теперь россияне решили узнать, смогут ли они получить право голоса.

Так, в системе голосования ввели еще одно изменение — судьбу участников полуфинала будут решать только зрители.

Напомним, что Евровидение 2022 прошло без России — ее дисквалифицировали за агрессию против Украины с 24 февраля.

Что касается мероприятия в следующем году, то оно состоится в Ливерпуле, и запланировано на май. О том, кто станет победителя Нацотбора Евровидения 2023 станет известно уже в декабре этого года.