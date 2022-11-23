Організатори Євробачення 2023 року не виключають, що Росія зможе голосувати за учасників шоу. Про це заявили представники Європейського мовного союзу EBU.

Точне рішення публіка дізнається вже напередодні Євробачення 2023 – навесні 2023 року.

Про це повідомляють російські ЗМІ, коли вони запитали у прессекретаря EBU Дейва Гудмана.

Зараз дивляться

– Ми опублікуємо список країн, які матимуть доступ до платформи для онлайн-голосування напередодні заходу. Поки не знаємо, чи Росія буде в цьому списку, – заявив представник.

Питання прозвучало на тлі недавніх змін у системі голосування за учасників конкурсу. Серед оновлень – можливість голосувати за улюбленого виконавця громадянам усіх країн. Наразі росіяни вирішили дізнатися, чи зможуть вони отримати право голосу.

Так, у системі голосування запровадили ще одну зміну – долю учасників півфіналу вирішуватимуть лише глядачі.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 року пройшло без Росії – її дискваліфікували за агресію проти України з 24 лютого.

Щодо заходу наступного року, то він відбудеться у Ліверпулі, і заплановано на травень. Про те, хто стане переможцем Нацвідбору Євробачення 2023, стане відомо вже у грудні цього року.