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Росія може отримати право голосу на Євробаченні 2023: дізнаємося перед конкурсом

23 Листопада 2022, 13:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Евровидение 2022

Організатори Євробачення 2023 року не виключають, що Росія зможе голосувати за учасників шоу. Про це заявили представники Європейського мовного союзу EBU.

Точне рішення публіка дізнається вже напередодні Євробачення 2023 – навесні 2023 року.

Про це повідомляють російські ЗМІ, коли вони запитали у прессекретаря EBU Дейва Гудмана.

Зараз дивляться

– Ми опублікуємо список країн, які матимуть доступ до платформи для онлайн-голосування напередодні заходу. Поки не знаємо, чи Росія буде в цьому списку, – заявив представник.

Питання прозвучало на тлі недавніх змін у системі голосування за учасників конкурсу. Серед оновлень – можливість голосувати за улюбленого виконавця громадянам усіх країн. Наразі росіяни вирішили дізнатися, чи зможуть вони отримати право голосу.

Так, у системі голосування запровадили ще одну зміну – долю учасників півфіналу вирішуватимуть лише глядачі.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 року пройшло без Росії – її дискваліфікували за агресію проти України з 24 лютого.

Щодо заходу наступного року, то він відбудеться у Ліверпулі, і заплановано на травень. Про те, хто стане переможцем Нацвідбору Євробачення 2023, стане відомо вже у грудні цього року.

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