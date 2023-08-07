Певица Светлана Лобода снова попала в скандал — на этот раз из-за слов на своем концерте в Ницце. Артистка вышла на сцену, где исполняла русскоязычные песни, обмотавшись украинским флагом.

Появление Лободы с флагом Украины на фоне исполнения песен на русском многим не понравилось — в условиях войны звезды активно отказываются от своего творчества на русском или же переводят треки на украинский.

С желто-синей накидкой артистка заговорила со слушателями, рассказывая о трудностях, с которыми сталкиваются украинцы на фоне войны. При этом Светлана разговаривала на русском.

— Много выдалось испытаний. Я знаю, что эти испытания, конечно же, непростые. Но каждый сильный человек должен верить в себя, — говорила Лобода со сцены.

Фанаты упрекнули ей за подобный шаг — артистке выкрикивали вопросы о том, почему она не говорит на украинском и не поет украинские песни.

Пользователи сети в Instagram артистки также высказали свое мнение:

Не понимаю. Слава Украине говорит, топит за нее, а поет на русском — где логика?

Скоро без трусов выйдет, одним флагом обмотана.

Бедолага, не знает, на каком языке петь.

Лицемерие сплошное.

Это не первая попытка Лободы вернуться в украинский шоу-бизнес. К примеру, был скандал с благотворительным концертом для Охматдета, о котором не знали в лечебном учреждении.

После этого Светлана выступила в Харькове, где обидела девушку, которая напомнила украинцам, что Лобода многие годы строила свою карьеру в России.