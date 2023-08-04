Певец Позитив (Positiff) презентовал новую работу — песню Небо нахилю и клип к ней. В композиции он рассказывает о суперсиле любви.

Новый трек Позитива создан на основе реальной истории друга артиста, который вернулся домой после долгих и изнурительных дней в зоне боевых действий, мечтая только о встрече с женой и ребенком.

— Эта песня именно о тех эмоциях, которые испытывают украинцы, защищающие самое дорогое — свою любовь к родине, семье и любимому человеку. А главное — они знают, что их всегда ждут дома те, ради кого они наклоняют небо и рвут звезды. Ведь когда ты любишь, ты способен на невероятные вещи, у тебя появляются настоящие суперсилы, — комментирует певец.

Добавляет, что сейчас находится в отношениях, а потому для него нет ничего важнее глаз любимого человека, рядом с которым всегда хочется быть сильным и уверенно говорить: Возьми меня за руку, не волнуйся. Мы через все пройдем вместе, только доверяй мне!

Клип к песне был снят на Коростышевском карьере. В нем артист признается в своих чувствах в эмоциональном монологе, поднимается в небо, на скорости проносится на мотоцикле и бежит в гонке со своим внутренним я.

Режиссером ролика стал Марк Тельпис.