Дикие танцы на цимбалах: Руслана вспомнила Евровидение на Україна має талант

В четвертом выпуске шоу Україна має талант выступила группа Zapal, которая покорила певицу Руслану.

Коллектив состоит из трех участников, которые играют на цимбалах, гитаре и кахоне. Ребята стремятся популяризировать украинскую культуру. Они верят, что на цимбалах можно играть и современную музыку.

Они исполнили хит Русланы Дикие танцы, с которым она победила на песенном международном конкурсе Евровидение в 2004 году. Певица присоединилась к ним и зажгла на сцене шоу.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В четвертом выпуске дополнительное судейское кресло заняла народная артистка Украины Руслана Лыжичко.

Ведущим шоу Україна має талант стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям показывает певица Jerry Heil.