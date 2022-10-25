Вышел первый трейлер супергеройского фильмаЧеловек—муравей и Оса: Квантомания. Именно эта картина станет началом пятой фазы киновселенной Marvel.

Супергеройский экшен будет третьим сольником бывшего преступника Скотта Лэнга, которого играет Пол Радд.Он стал супергероем Человеком-муравьем.

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В новом фильме он вместе со своей девушкой Гоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли), которая также известна как супергероиня Оса, и ее родителями Генком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) будут исследовать квантовое измерение, где их ждет многое открытий.

Появятся в картине и другие супергерои, например — супергероиня Высота. Это дочь Скотта Кесси, которую в более взрослом возрасте играет актриса Кэтрин Ньютон.

Съемки фильма проходили в Турции, премьера запланирована на зиму 2023 года, а именно на 17 февраля.