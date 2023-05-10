Британская певица Рита Ора выступила в первом полуфинале Евровидения 2023 с танцовщицей и беженкой из Ровно, которая с 2022 года живет в Уорингтоне.
На сцене Ливерпуль-арены Рита Ора исполнила микс из своих лучших хитов. В номере звезды украинка София играет с мячом, что символизирует потерянное детство всех детей-беженцев.
— Для меня София представляет силу и надежду в эти бурные, трагические и изменчивые времена, — написала звезда в Twitter.
Она также поддержала Украину и призналась нашей стране в любви.
— Я надеюсь, что этот замечательный песенный конкурс откроет сердца в Европе и мире. Мы любим тебя, Украина, все выступаем сегодня вечером, для тебя, — добавила она.
Стоит отметить, что Рита Ора также была вынуждена стать беженкой — певица выросла в семье албанцев, которых преследовали в Косово. История Софии напомнила певице о пути, который в свое время пришлось пройти ее родным.
Номер Риты Оры на Евровидении не оставил зрителей равнодушными:
- В этом выступлении было все. Энергия, вокал, хореография и сила!
- Дала столько энергии сцене Евровидения! Нам всем нужно было увидеть эту энергию и уверенность сегодня!
- Лучший интервальный акт за всю историю! Поднял Евровидение на совершенно другой уровень. Определенно выше, чем уровень Мадонны!
- Невероятное выступление! Она еще раз доказала, что является артисткой, которая заслуживает признания!
- Лучший интервал в истории Евровидения! Видно, как упорно она над ним работала. Вокал и хореография на высоте!
- Косово может не участвовать в Евровидении, но в этом году Рита Ора и Альбина Кельменди будут петь на Евровидении и за свою страну!
По результатам первого полуфинала определились десять стран, которые прошли в финал. Кто станет победителем Евровидения 2023, узнаем уже 13 мая.