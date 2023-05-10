Британская певица Рита Ора выступила в первом полуфинале Евровидения 2023 с танцовщицей и беженкой из Ровно, которая с 2022 года живет в Уорингтоне.

На сцене Ливерпуль-арены Рита Ора исполнила микс из своих лучших хитов. В номере звезды украинка София играет с мячом, что символизирует потерянное детство всех детей-беженцев.

— Для меня София представляет силу и надежду в эти бурные, трагические и изменчивые времена, — написала звезда в Twitter.

Она также поддержала Украину и призналась нашей стране в любви.

— Я надеюсь, что этот замечательный песенный конкурс откроет сердца в Европе и мире. Мы любим тебя, Украина, все выступаем сегодня вечером, для тебя, — добавила она.

Стоит отметить, что Рита Ора также была вынуждена стать беженкой — певица выросла в семье албанцев, которых преследовали в Косово. История Софии напомнила певице о пути, который в свое время пришлось пройти ее родным.

Номер Риты Оры на Евровидении не оставил зрителей равнодушными:

В этом выступлении было все. Энергия, вокал, хореография и сила!

Дала столько энергии сцене Евровидения! Нам всем нужно было увидеть эту энергию и уверенность сегодня!

Лучший интервальный акт за всю историю! Поднял Евровидение на совершенно другой уровень. Определенно выше, чем уровень Мадонны!

Невероятное выступление! Она еще раз доказала, что является артисткой, которая заслуживает признания!

Лучший интервал в истории Евровидения! Видно, как упорно она над ним работала. Вокал и хореография на высоте!

Косово может не участвовать в Евровидении, но в этом году Рита Ора и Альбина Кельменди будут петь на Евровидении и за свою страну!

По результатам первого полуфинала определились десять стран, которые прошли в финал. Кто станет победителем Евровидения 2023, узнаем уже 13 мая.