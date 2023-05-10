Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Музика

Ріта Ора вийшла на сцену Євробачення із біженкою з Рівного

10 Травня 2023, 11:30
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ріта Ора виступила на Євробаченні 2023 з біженкою з України

Британська співачка Ріта Ора виступила в першому півфіналі Євробачення 2023 з танцівницею і біженкою з Рівного, яка з 2022 року живе у Ворінгтоні.

На сцені Ліверпуль-арени Ріта Ора виконала мікс зі своїх найкращих хітів. У номері зірки українка Софія грає з м’ячем, що символізує втрачене дитинство всіх дітей-біженців.

– Для мене Софія уособлює силу і надію в ці бурхливі, трагічні та мінливі часи, – написала зірка у Twitter.

Вона також підтримала Україну та зізналася нашій країні в любові.

– Я сподіваюся, що цей чудовий пісенний конкурс відкриє серця в Європі та світі. Ми любимо тебе, Україно, всі виступаємо сьогодні ввечері, для тебе, – додала вона.

Ріта Ора виступила на Євробаченні 2023 з біженкою з України

Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Ріта Ора також була змушена стати біженкою – співачка виросла в сім’ї албанців, яких переслідували в Косово. Історія Софії нагадала співачці про шлях, який свого часу довелося пройти її рідним.

Номер Ріти Ори на Євробаченні не залишив глядачів байдужими:

  • У цьому виступі було все. Енергія, вокал, хореографія і сила!
  • Дала стільки енергії сцені Євробачення! Нам усім потрібно було побачити цю енергію і впевненість сьогодні!
  • Найкращий інтервальний акт за всю історію! Підняв Євробачення на зовсім інший рівень. Безумовно вищий, ніж рівень Мадонни!
  • Неймовірний виступ! Вона ще раз довела, що є артисткою, яка заслуговує на визнання!
  • Найкращий інтервал в історії Євробачення! Видно, як наполегливо вона над ним працювала. Вокал і хореографія на висоті!
  • Косово може не брати участі в Євробаченні, але цього року Ріта Ора й Альбіна Кельменді співатимуть на Євробаченні і за свою країну!

За результатами першого півфіналу визначилися десять країн, які пройшли у фінал. Хто стане переможцем Євробачення 2023, дізнаємося вже 13 травня.

Читайте також:
Євробачення 2023 у ЛіверпуліЄвробачення 2023: де дивитися трансляцію другого півфіналу онлайн

Теги
Євробачення Ріта Ора
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь