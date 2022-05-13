Американский актер Ричард Гир продает свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года ради помощи Украине.

Артист выставил машину на автоаукцион Bring a Trailer, который закончится через пять дней. Ставка за лот, по состоянию на 13 мая, составляет $29 тыс.

— Полная сумма продажи, включая комиссию покупателя, будет поровну разделена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, обе из которых являются некоммерческими организациями, которые предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине, — говорится на сайте автоаукциона.

Также известно, что Гир был первым владельцем кабриолета и ни разу не попадал на нем в ДТП.

— Автомобиль отделан антрацитовым жемчугом поверх кашемировой кожи и оснащен 4,0-литровым двигателем V8 в паре с пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Оборудование включает в себя складной мягкий верх с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски, регулируемые сиденья с подогревом, автоматический климат-контроль и стереосистему Pioneer с компакт-дисками, — говорится в описании Jaguar XK8.

Ранее на аукционе продали футболку покойного музыканта Кузьмы Скрябина, в которой он в 2014 году послал президента РФ Владимира Путина со сцены.

За вещь с надписью Georgia покупатель заплатил 255 тыс. грн. Стартовая цена была 2 тыс. грн.