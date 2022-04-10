Сын легендарного рок-музыканта Джона Леннона, певец Джулиан впервые публично исполнил трек своего отца Imagine. Сделал он это в рамках онлайн-марафона Stand Up For Ukraine.

Ранее Джулиан говорил, что исполнил бы Imagine только если бы был конец света.

— Война в Украине — невообразимая трагедия… Я чувствовал себя обязанным отреагировать самым значительным образом, каким только мог. Я впервые публично исполнил песню моего папы Imagine. Почему сейчас, после стольких лет? Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-либо думал бы о том, чтобы спеть Imagine, был бы конец света, — рассказал исполнитель.

Он отметил, что тексты отца отражают стремление к миру во всем мире. И в этой песне слушатель переносится в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью.

— Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся… В результате продолжающегося кровопролитного насилия миллионы ни в чем не повинных семей были вынуждены покинуть уютные дома и искать убежища в других местах. Я призываю мировых лидеров и всех, кто верит в чувства Imagine, встать на защиту беженцев повсюду, — отметил Джулиан.

Ранее мы писали, что мировые звезды поддержали Украину. Флешбом Stand Up for Ukraine в поддержку Украины запустила организация Global Citizen.

В акции приняло участие немало селебрити, которые записали видеообращения. Среди них — Селион Дион, Элтон Джон, Fall Out Boy, Maneskin, Оззи Осборн, Луис Фонси, U2, Хью Джекман, Николай Костер-Валдау, Эллен Дедженерес и многие другие.