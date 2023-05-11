Спустя год после родов Рианны стало известно имя ее сына. Это удалось сделать благодаря копии свидетельства о рождении.

Не секрет, что Рианна и A$AP Rocky скрывали имя сына, подогревая интерес публики все больше.

Как оказалось, малыша зовут RZA Athelston Mayers. Ребенок был назван в честь продюсера, репера и лидера коллектива Wu-Tang Clan по имени RZA.

Сама Рианна намекала на имя RZA, одевая одежду с символикой Wu-Tang Clan несколько раз после родов, да и сам рэпер появлялся в подобной одежде на публике. Нет сомнений, что пара выбрала имя еще до рождения.

Известно, что у малыша есть второе имя — такое же, как и у A$AP Rocky — Ательстон. В свидетельстве о рождении также указано, что RZA родился в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Напомним, что недавно Рианна снялась с сыном и мужем для обложки британского Vogue. Артистка редко показывает лицо своего сына, и теперь его увидели сотни тысяч читателей. На снимках также показали малыша крупным планом.