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Персони

Спустя 7 месяцев отношений: актриса Ребел Уилсон помолвилась с Рамоной Агрума

5 ноября 2022, 17:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ребел Вілсон
Источник: Getty Images

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон помолвлена со своей девушкой Рамоной Агрума после семи месяцев отношений.

Бракосочетание состоялось на вечеринке в честь Хэллоуина Casamigos Halloween party.

— Они целовались в углу и всем рассказывали, как рады помолвке, — заявил инсайдер.

Их решение подтверждается и кольцами на безымянных пальцах. Известно, что до Рамона Ребел встречалась с миллиардером Джейкобом Бушем, но они расстались в феврале 2021 года.

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Уилсон также рассказала о своем знакомстве с избранницей. Звезда пользовалась приложением для знакомства со знаменитостями Raya, но в итоге их познакомил общий друг. Как оказалось, и Ребел и Рамону он знал не менее пяти лет.

Новая избранница Уилсон владеет модным брендом одежды Lemon Ve Lemon, который пользуется особой популярностью в родной для создательницы Латвии.

Известно, что пара думала узаконить свой брак еще в июне 2022 года, но решились на это только к средине осени.

Впрочем, далеко не все пары хотят быть вместе на протяжении всей своей жизни — в начале лета Сильвестр Сталлоне заявил о разводе со своей возлюбленной спустя 25 лет брака. Жена актера обвиняла его в преднамеренной растрате и истощении общего имущества. Правда, уже ближе к ноябрю звездная пара помирилась, и развод был отменен.

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Источник
PageSix
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