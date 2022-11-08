Австралийская актриса Ребел Уилсон стала мамой. Бисексуальной комедийной звезде ребенка родила суррогатная мать.

Радостной новостью Ребел поделилась в своем Instagram, обнародовав фото первенца — дочери, которую назвали Ройс Лилиан.

— С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лиллиан, родившегося на прошлой неделе суррогатной матерью. Я даже не могу описать любовь, которую я испытываю к ней, она прекрасное чудо! Я бесконечно благодарна всем, кто был причастен… Но особенно хотелось бы поблагодарить мою великолепную суррогатную мать, которая носила ее, и родила с такой грацией и заботой, — подчеркнула Уилсон.

Актриса добавила, что ребенок — это самый потрясающий подарок судьбы и она готова отдать всю любовь, которую имеет.

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— Я быстро учусь… Большое уважение всем мамам! Горжусь быть в вашем клубе, — подытожила Ребел.

Напомним, в июне актриса сделала каминг-аут, а совсем недавно — в ноябре, Ребел Уилсон помолвилась с Рамоной Агрумой. Помолвка состоялась на вечеринке в честь Хэллоуина Casamigos Halloween party.