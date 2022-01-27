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По следам Аполлинера и Верлена: группа Океан Эльзы презентовала клип на трек Весна

27 января 2022, 20:18
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
По следам Аполлинера и Верлена: группа Океан Эльзы презентовала клип на трек Весна

Известная украинская группа Океан Эльзы представила новый клип на песню Весна.

Солист коллектива Святослав Вакарчук убеждает, что весна – особенное время года для него.

— Пожалуй, поскольку я родился, и первый свой вдох сделал весной – это наравне подсознательного. Для меня это время – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова почувствовать ее, в прямом и переносном смысле как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год, – отметил Вакарчук.

Также он добавил, что весна – это пора романтики и любви.

— Поэтому я не мог здесь не упомянуть французов Аполлинера, Рембо и Верлена. На мой взгляд, их отношение к любви эталонное в мировой поэзии, потому что так о любви щемяще, честно, больно, но одновременно до конца, на разрыв, мало кто писал, — убежден лидер Океана Эльзы.

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Поклонники точно заметят, что трек звучит несколько необычно для коллектива. Однако Вакарчук предупредил – все нормально, таких песен скоро станет больше.

— Песня Весна, по-моему, менее нетипична для нас, чем, скажем, #БезТебеМенеНет. Она звучит в духе времени. Океан Эльзы меняются, как менялись в свое время The Beatles или Queen. Мы не можем творить все время, будто это альбом Там, Де Нас Нема. Относительно саунда, так у нас будет новое звучание и это не последняя такая песня, которую вы услышите, — рассказал Святослав.

Милый клип на трек Весна снял режиссер Иван Шоха. Зрители при просмотре ролика будут волноваться за отношения двух снеговичков, которые должны найти друг друга до начала весны.

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Теги
Весна , Океан Эльзы
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