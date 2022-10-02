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Истерзанный, суровый, но свободный! Вакарчук спел с жителями Изюма Червону руту

2 октября 2022, 12:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Истерзанный, суровый, но свободный! Вакарчук спел с жителями Изюма Червону руту
Источник: Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области.

Вместе с мирными жителями он исполнил Червону руту на фоне разрушенного города.

— Истерзанный, суровый, но свободный город. И люди — уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются в всей поддержке, и это не только о прямой гуманитарной помощи, что крайне важно, но и теплое слово, улыбку, просто внимание, — написал Вакарчук под видео.

Также Святослав поделился, что люди сами подходили к нему и спрашивали, может ли он спеть.

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— Конечно, вместе мы можем все! Послушайте, как поет Изюм Червону руту. И вот с чего те рашисты решили, что могут покорить наших людей?! — сказал музыкант.

Отметим, Вакарчук с начала полномасштабной войны ездит по украинским городам, выступает перед военными, мирными жителями и волонтерами, тем самым поддерживая их боевой дух.

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