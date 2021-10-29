Вместе или нет? Мишина поставила точку в вопросе отношений с Эллертом

Актриса и судья шоу Україна має талант Ксения Мишина откровенно ответила пребывает ли она в отношениях с Александром Эллертом.

В Instagram экс-холостячка ответила на вопросы подписчиков, среди которых были и те, кто интересовался ее личной жизнью. В частности речь идет об отношениях с Эллертом, которого Мишина выбрала в финале реалити.

— Много вопросов на одну и ту же тему, отвечаю всем: у нас нет отношений, мы не вместе, — отметила Ксения.

Также она ответила и на другие вопросы касательно отношений. Актриса заявила, что рядом с мужчинами стоит проявлять женственность, а не слабость.

Кроме того, Мишина рассказала о том, что для нее является табу в паре.

— Измена, абьюз (психологический, физический). Очень трудно состоять в манипуляционных и инфантильных отношениях, — поделилась Ксения Мишина.

Актриса также отметила, что секс в отношениях очень важен.

В июле сеть всколыхнула новость о том, что Ксения Мишина и Александр Эллерт разошлись. Сама Ксения опубликовала в Instagram пост, в котором сказала, что они больше не пара. Она также уточнила, что расставание произошло неожиданно, но навсегда.

Позже Александр Эллерт удивил поклонников, поздравив Ксению Мишину с годовщиной отношений. Он показал трогательные архивные кадры с любимой. А сама Мишина похвасталась большим букетом роз.

Уже в конце августа поклонники заподозрили, что Мишина и Эллерт все-таки вместе — пару застали в аэропорту по дороге на Кипр.

Сам Александр Эллерт признался, что сейчас скупает для Ксении цветы во всех магазинах, а также ставит лайки под фото в соцсетях.

В сентябре в студии пост-шоу Как выйти замуж, Мишина призналась, что они с Эллертом переживают кризис, однако пытаются восстановить отношения. Впрочем прогнозировать будущее актриса не спешит.