Комик Александр Эллерт рассказал, какой сюрприз он сделал своей экс-возлюбленной, украинской актрисе Ксении Мишиной.

По словам Эллерта, когда Ксения была главной героиней романтического реалити-шоу Холостячка, а он участником, она ему сказала, что хочет, чтобы из свечей была выложена надпись, которую будет видно с какого-нибудь балкона.

В проекте мужчина этого не сделал, однако сейчас решил исправить ситуацию, а вместо балкона выбрал вертолет. Таким образом Александр устроил романтическое свидание, на котором признался Мишиной в любви.

Когда влюбленные подлетали к месту приземления, начала виднеться надпись из свечей: Люблю тебя, Ксю!

Юморист также снял, как Ксения бегает между огней с букетом цветов.

— Это все мое. Люблю тебя, Ксю! Это все для меня… Это так красиво, — сказала актриса.

Кроме того, Эллерт сказал, что с этого момента они решили, что в будущем совместных публикаций будет намного меньше. Поэтому поклонникам остается только гадать, вместе пара или нет.



16 июля стало известно, что Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались, однако после этого экс-влюбленных видели вместе.

Ксения призналась, что они переживают кризис и пытаются наладить отношения, но официального подтверждения о воссоединении не давали.

Несмотря на это, пара продолжает проводить время вместе, чем периодически делится в социальных сетях. Поклонники до сих пор не понимают, что между ними происходит, однако надеются на воссоединение.