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Кризис — это шанс на развитие: Мишина об отношениях с Эллертом

18 сентября, 02:08 Марина Корзун
Кризис — это шанс на развитие: Мишина об отношениях с Эллертом

Холостячка 1 сезона Ксения Мишина объяснила, в каких отношениях сейчас с Александром Эллертом.

В студии пост-шоу Как выйти замуж, Мишина призналась, что они с Эллертом переживают кризис, однако пытаются восстановить отношения. Впрочем прогнозировать будущее актриса не спешит.

— Сейчас у нас сложный период. Кризис — это шанс на развитие. Мы общаемся и пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше, я пока не знаю, — сказала Мишина.

Напомним, в июле сеть всколыхнула новость о том, что Ксения Мишина и Александр Эллерт разошлись. Сама Ксения опубликовала в Instagram пост, в котором сказала, что они больше не пара. Она также уточнила, что расставание произошло неожиданно, но навсегда.

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Позже Александр Эллерт удивил поклонников, поздравив Ксению Мишину с годовщиной отношений. Он показал трогательные архивные кадры с любимой. А сама Мишина похвасталась большим букетом роз.

Уже в конце августа поклонники заподозрили, что Мишина и Эллерт все-таки вместе — пару застали в аэропорту по дороге на Кипр.

Сам Александр Эллерт признался, что сейчас скупает для Ксении цветы во всех магазинах, а также ставит лайки под фото в соцсетях.

— Надеюсь, она их (цветы. — Ред.) не перепродает. Вот в таких мы отношениях, — отшутился Эллерт.

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Теги
Ксенія Мішина , СТБ , Холостячка
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