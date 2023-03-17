Украинская группа Quest Pistols презентовала украиноязычную версию супер хита Я твій наркотик.

Римейк песни на украинском впервые прозвучал в Батуми, во время благотворительного тура в поддержку Украины. После одобрительных отзывов артисты решили записать Я твій наркотик на украинском и даже создать видео с помощью 3D графики.

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— Мы переводим все наши топ хиты на украинский язык. Я твій наркотик, Революція, З неба до землі — звучат ярко! Мы всегда тайно вшивали высокие смыслы в наши попденс-панк песни. Хотя мало кто верил, но в то время 10 лет назад мы реально были на полном ЗОЖе (хотя термина такого еще не было), интересовались ведической культурой и пропагандировали осмысленный образ жизни. Через свои песни несли стиль, секс и смыслы. Поэтому и притягивали внимание девушек на всех уровнях. Я твій наркотик не исключение, — отметил Антон Савлепов.

Клип создан в виде мультика. Особо внимательные поклонники уже заметили, что он до мелочей повторяет видеоработу 13-летней давности.

О воссоединении группы Quest Pistols стало известно в декабре 2022 года. Тогда Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк презентовали украинскую версию песню Ти неймовірна.