Український гурт Quest Pistols презентував україномовну версію супер хіта Я твій наркотик.

Римейк пісні українською вперше прозвучав у Батумі, під час благодійного туру на підтримку України. Після схвальних відгуків артисти вирішили записати Я твій наркотик українською і навіть створити відео за допомогою 3D графіки.

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– Ми перекладаємо всі наші топ хіти українською. Я твій наркотик, Революція, З неба до землі – звучать яскраво! Ми завжди таємно вшивали високі смисли в наші попденс-панк пісні. Хоча мало хто вірив, але в той час 10 років тому ми реально були на повному ЗОЖі (хоча терміну такого ще не було), цікавились ведичною культурою та пропагували осмислений спосіб життя. Через свої пісні несли стиль, секс і сенси. Тому і притягували увагу дівчат на всіх рівнях. Я твій наркотик не виняток, – зазначив Антон Савлепов.

Кліп створений у вигляді мультика. Особливо уважні шанувальники вже помітили, що він до дрібниць повторює відеороботу 13-річної давнини.

Про возз’єднання гурту Quest Pistols стало відомо у грудні 2022 року. Тоді Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк презентували українську версію пісні Ти неймовірна.