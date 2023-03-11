Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Это хит! Monatik слил в сеть отрывок песни УВЛИУВТ на украинском

11 марта 2023, 14:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Монатик
Источник: Monatik

Monatik присоединился к рядам артистов, которые решили перевести свои русскоязычные хиты. Отрывок песни УВЛИУВТ на украинском языке Monatik показал в своем Instagram.

— Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но стоило попробовать и не можешь остановиться. Работаем на любимой студии в Киеве, — написал он.

На видео Monatik трогательно аккомпанирует себе и исполняет УВЛИУВТ на украинском:

А ми в любов упали, коли біт вдарив 

Сейчас смотрят

Піднімались вище кожний час

Губили пам’ять, забували підняти

Та могли зам’яти все, що ранить нас там 

Були хвилі дикі

Був тобою вбитий я

Було місце дике

І непомітно тихо я падаю знову

Невже це сон? І зупинились зливи в унісон

Нас не спіймали

І ми в любов упали, коли біт вдарив

Упали в любов і вдарились в танці

Коллеги и поклонники оценили старания Monatik:

  • Звучит супер!
  • Класс!
  • Когда талант поцелован Богом!
  • Это хит!
  • Как будто и не было русского исполнения!
  • Боже как шикарно! Боялась, что любимые песни будут как-то “не так” звучать, но как на украинском может что-то быть не так?! Большая благодарность, что вы попробовали! Отныне еще больше любимых песен на родном языке!
Читайте также:
Благодійні концерти та Євробачення 2023 під загрозою: артистам відмовляють у виїзді закордонБлаготворительные концерты и Евровидение 2023 под угрозой: артистам отказывают в выезде за границу

Теги
Monatik
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь