Monatik присоединился к рядам артистов, которые решили перевести свои русскоязычные хиты. Отрывок песни УВЛИУВТ на украинском языке Monatik показал в своем Instagram.
— Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но стоило попробовать и не можешь остановиться. Работаем на любимой студии в Киеве, — написал он.
На видео Monatik трогательно аккомпанирует себе и исполняет УВЛИУВТ на украинском:
А ми в любов упали, коли біт вдарив
Піднімались вище кожний час
Губили пам’ять, забували підняти
Та могли зам’яти все, що ранить нас там
Були хвилі дикі
Був тобою вбитий я
Було місце дике
І непомітно тихо я падаю знову
Невже це сон? І зупинились зливи в унісон
Нас не спіймали
І ми в любов упали, коли біт вдарив
Упали в любов і вдарились в танці
Коллеги и поклонники оценили старания Monatik:
- Звучит супер!
- Класс!
- Когда талант поцелован Богом!
- Это хит!
- Как будто и не было русского исполнения!
- Боже как шикарно! Боялась, что любимые песни будут как-то “не так” звучать, но как на украинском может что-то быть не так?! Большая благодарность, что вы попробовали! Отныне еще больше любимых песен на родном языке!