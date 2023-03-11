Monatik присоединился к рядам артистов, которые решили перевести свои русскоязычные хиты. Отрывок песни УВЛИУВТ на украинском языке Monatik показал в своем Instagram.

— Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но стоило попробовать и не можешь остановиться. Работаем на любимой студии в Киеве, — написал он.

На видео Monatik трогательно аккомпанирует себе и исполняет УВЛИУВТ на украинском:

А ми в любов упали, коли біт вдарив

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Піднімались вище кожний час

Губили пам’ять, забували підняти

Та могли зам’яти все, що ранить нас там

Були хвилі дикі

Був тобою вбитий я

Було місце дике

І непомітно тихо я падаю знову

Невже це сон? І зупинились зливи в унісон

Нас не спіймали

І ми в любов упали, коли біт вдарив

Упали в любов і вдарились в танці

Коллеги и поклонники оценили старания Monatik: