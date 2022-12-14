Гурт Quest Pistols повертається на сцену в першому складі з прем’єрою кліпу на пісню Ти неймовірна. У колектив входять Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк.

Ти неймовірна – це українська версія хіта Ты так красива, яку знають і співають мільйони людей по світу. Українською пісня набула глибшого значення. Це не лише ліричний маніфест почуттів до жінки, але й присвята Україні.

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За словами Антона Савлепова, вони не очікували, що українська версія пісня так відгукнеться слухачеві.

– Ми вирішили продовжити цей шлях і написали кілька нових пісень разом для вас. Концерти, зустрічі, друзі і спогади – це те, чого нам так давно не вистачало, – каже він.

Костянтин Боровський додає, що вони давно не працювали оригінальним складом, однак зараз прийшов час відродження Quest Pistols. Символично те, що в 2022 році Quest Pistols виповнюється 15 років.