Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) обратился к русским людям и артистам. Он посоветовал им прочитать стихотворение Корнея Чуковского Тараканище.

— Я бы хотел бы российским людям, российским артистам, которые боятся, я понимаю, они так может не думают, но боятся, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского Тараканище. Вот просто прочитайте от начала и до конца. Кого вы боитесь? — сказал Данилко.

Андрей отметил, что у президента России Владимира Путина все по сценарию фашисткой Германии.

— Приемы, слова, как это все происходит. Я говорю, если он так хочет остаться в истории, он так парадирует и копирует этого Гитлера, его поступки. Если ему так хочется быть в учебниках. Та ты уже в учебниках, Путин! Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в свой бункер и застрелиться, — отметил Данилко.

Ночью, 24 февраля, Россия напала на Украину. Наши селебрити всячески пытаются поддержать народ, а также обращаются к своим знакомым и подписчикам со страны-агрессора.

К гражданам РФ эмоционально обратились такие звезды, как Алан Бадоев, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина, Ольга Цибульская, Никита Алексеев, Настя Каменских и многие другие. Они призывают их не молчать и выходить на митинги на улицы.