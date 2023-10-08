Певица Kola оказалась в Израиле, на территории которого 7 октября началась активная фаза войны.

В Израиль исполнительница отправилась, чтобы отдохнуть и восстановиться, однако ее планам не суждено сбыться. Вместо этого артистка сидит под обстрелами.

— Бедные люди, которые уже много лет соревнуются за свою свободу… Где каждый военный, каждый! Где все подготовлено. Это они все сделали, чтобы быть сильными и защищать себя. Не зря нам говорят, что мы будем вторым Израилем… Потому что с такими соседями как у нас, и у них — по другому невозможно, — поделилась своими мыслями Kola.

Певица призвала поклонников не волноваться за нее, уверив, что она не одна.

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— Когда ты в другой стране — это страшнее. Я не одна, все хорошо, меня тут защищают. Просто — почему? Что с миром не так? Они как с ума сошли, пускают по 100, 200, 500 ракет. Сдурели просто, — добавила артистка.

Напомним, 7 октября палестинские боевики атаковали Израиль, начав воздушную и наземную операцию со стороны сектора Газа. Наземное проникновение на территорию Израиля боевиков ХАМАС является беспрецедентным событием за последние 16 лет.