Звезды, которые погасли во время полномасштабного вторжения. Многие украинские художники взяли оружие в руки, чтобы защищать родную землю и небо от российских захватчиков. Другие посвятили себя волонтерству и информационному сопротивлению.

Россия пытается уничтожить украинцев как нацию, ведет борьбу с украинской культурой и идентичностью. Факты.Life вспоминают известные в Украине имена, которые должны продолжать звучать как напоминание о несокрушимости и патриотизме.

Паша Ли

Украинский киноактер погиб в Ирпене 6 марта 2022 года. Он стал первой знаменитостью, чья жизнь трагически оборвалась из-за полномасштабного вторжения России. По словам матери Паши, актер погиб, когда ехал в гражданской машине вместе с волонтерами. Машину расстреляли российские солдаты. Паша Ли погиб на месте.

Сейчас смотрят

Владимир Вакуленко

Российские оккупанты похитили писателя из его дома в селе на Харьковщине по доносу. Он имел принципиальную позицию относительно украинского языка, был участником Революции Достоинства, волонтером и активистом. Владимир Вакуленко никогда не скрывал своих убеждений, а еще любил детей. Он написал для них немало стихов и сказок, и создал бы еще больше чудесных историй, если бы прошлой весной его жизнь двумя выстрелами не оборвали россияне. Тело Владимира Вакуленко нашли в братской могиле. Опознать его позволила татуировка на руке. Затем личность писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

Александр Шаповал

Заслуженный артист Украины Александр Шаповал сразу после полномасштабного вторжения присоединился к Силам ТрО, чтобы защищать Левый берег Киева. Уже весной 2022 года солист балета Национальной оперы Украины добровольно пополнил ряды ВСУ, заняв позицию гранатометчика в составе подразделения 112 ОБрТрО. Имел позывной Шапик. Артист героически погиб 12 сентября 2022-го. Он отдал жизнь за Украину во время боя с российскими захватчиками в Донецкой области.

Олег Бобало

Трагическое известие в конце прошлого года ошеломило украинское киносообщество, когда стало известно, что в боях под Бахмутом погиб режиссер Олег Бобало. Его жена — актриса Анна Яремчук — тогда сказала, что он еще должен был бы снимать кино и быть востребованным в отрасли. Посмертно Олег Бобало получил орден За заслуги III ст. Эта награда отметила его вклад в развитие украинского кинематографа, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Андрей Чепиль

Буквально на днях стало известно о гибели в штурмовом бою украинского музыканта Андрея Чепиля. Это произошло в районе села Работино на Запорожском направлении. Андрей Чепиль и три его побратима погибли, выполняя боевое задание, 28 июня 2023 года. Однако возможность забрать тела погибших появилась только через месяц. ДНК-экспертиза подтвердила, что среди тех, кто отдал жизнь за Украину, был и Андрей Чепиль.

Потерь среди людей, которые могли бы прославлять Украину собственным творчеством, гораздо больше. Невозможно выразить всю боль и печаль от того, что наша страна теряет талантливых артистов. Украина должна выстоять несмотря ни на что, чтобы сохранить свою культуру и идентичность и почтить подвиг звезд, которые погасли, но должны сиять в нашей памяти.

Читайте также: В бою погиб украинский актер Алексей Хильский

Фото: Паша Ли, Владимир Вакуленко, Pexels