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Пускають по 100, 200, 500 ракет: співачка Kola опинилася в Ізраїлі

8 Жовтня 2023, 11:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kola

Співачка Kola опинилася в Ізраїлі, на території якого 7 жовтня розпочалася активна фаза війни.

До Ізраїлю виконавиця вирушила, щоб відпочити та відновитися, проте її планам не судилося збутися. Натомість артистка сидить під обстрілами.

– Бідні люди, які вже багато років змагаються за свою свободу… Де кожен військовий, кожен! Де все підготовлено. Це вони все зробили, щоб бути сильними і захищати себе. Не дарма нам кажуть, що ми будемо другим Ізраїлем… Тому що з такими сусідами як у нас, і в них – по іншому неможливо, – поділилася своїми думками Kola.

Співачка закликала шанувальників не хвилюватися за неї, запевнивши, що вона не одна.

Зараз дивляться
Kola в Ізраїлі

Фото: https://www.instagram.com/kola__official/

– Коли ти в іншій країні – це страшніше. Я не одна, все добре, мене тут захищають. Просто – чому? Що зі світом не так? Вони наче з глузду з’їхали, пускають по 100, 200, 500 ракет. Здуріли просто, – додала артистка.

Нагадаємо, 7 жовтня палестинські бойовики атакували Ізраїль, розпочавши повітряну і наземну операцію з боку сектора Газа. Наземне проникнення на територію Ізраїлю бойовиків ХАМАС є безпрецедентною подією за останні 16 років.

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Теги
Kola Війна в Ізраїлі
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