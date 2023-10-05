Певица Kola отправилась на отдых, о котором мечтала, и показала подписчикам в сториз пальмы, пляж и море.

— Покой, я его чувствую наконец-то. Семь дней понадобилось мне, чтобы уменьшить скорость с помощью всех инструментов, которые только возможны, — призналась певица.

Kola также рассказала, что десять дней назад она почувствовала, насколько устала. Тогда команда исполнительницы приняла решение отменить все планы, чтобы артистка смогла восстановиться.

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Ранее певица предупреждала поклонников, что готовится устроить себе пять дней тишины. Также она провела сессии с психтерапевтом и психологом, испытала на себе различные духовные практики — от медитации до стояния на гвоздях.

— Только после семи дней я чувствую хоть какую-то легкость, какие-то силы. Не могу сказать, что я уже на максимуме, но чувствую счастье, что я здесь и сейчас. У меня появляется вдохновение, мотивация двигаться, — поделилась Kola.

Артистка призвала подписчиков обращать внимание на собственное состояние, делать паузы при необходимости и уделять себе время.

Знаменитости во всем мире сейчас много говорят о важности ментального здоровья. Недавно поп-звезда Селена Гомес рассказала, как боролась с биполярным расстройством.