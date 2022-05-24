Телеведущий и юморист Максим Галкин призвал поддержать беженцев из Украины по всему миру.

В Instagram муж певицы Аллы Пугачевой обнародовал видеообращение, назвав поддержку украинцев персональной ответственностью.

— Как я и обещал, часть денег, заработанных мной в израильском туре, я переведу беженцам из Украины в фонды, которые им помогают. Я уже перевел деньги в несколько. Обычно я не рассказываю о своем участии в благотворительности, но в наше время считаю, что освещать это необходимо — рекламировать фонды, организации, которые помогают нуждающимся, — отметил Галкин.

Далее юморист поделился фондом, которому можно перевести деньги, чтобы помочь нашему народу.

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— Считаю помощь беженцам из Украины — своим долгом, как гражданина РФ, разделяющего ответственность за происходящее, — подчеркнул Максим.

Максим Галкин является одним из российских звезд, которые сразу же высказались против войны в Украине. Более того, вместе с супругой и детьми после начала всего происходящего он уехал из РФ в Израиль.

Фото: Максим Галкин