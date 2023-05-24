Арнольд Шварценеггер стал главным директором по экшену в Netflix. Об этом актер заявил в новом промо-ролике компании.

Традиционно, Арнольд появился в кадре максимально брутально — он проехался на американском танке по припаркованному возле офиса Netflix Mercedes.

После этого он вышел из военного транспорта из заявил что никто не любит экшен так сильно, как он.

— Именно поэтому я согласился на новую большую работу в качестве главного специалиста Netflix по екшену, — добавил Шварценеггер.

Не совсем ясно, что именно подразумевает работа 75-летнего актер в качестве главного экшен-директора Netflix. Впрочем, сам Арнольд заявил, что он работает круглосуточно, чтобы представить зрителям самый большой экшен на Земле.

В ролике также упомянули проекты, продолжения которых ждут фанаты Netflix по всему миру — это 3 сезон Ведьмака и Извлечение 2.

Некоторые пользователи под роликом предположили, что это не настоящая работа, а лишь рекламный ход со знаменитостью.

Также Шварценеггер заявил, что он сам управлял танком, и не мог позволить, чтобы кто-то другой получил такое удовольствие.

Назначение голливудской легенды на должность состоялось после нового достижения стриминговой платформы — в Netflix заявили о привлечении 5 млн ежемесячных активных пользователей на новый тарифный план, где отображается реклама.

Впрочем, иногда компания сталкивается с трудностями — на Netflix подали в суд за сериал с темнокожей Клеопатрой. Работу продвигают как документальную, и в ней подробно рассказывают о правительнице Египта.