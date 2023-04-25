Netflix опубликовал финальный тизер третьего сезона Ведьмака. В ролике показали Дикую охоту.

Сезон разделят на две части — первая состоит из 5 эпизодов, релиз ожидается 29 июня. Вторая часть будет иметь 3 серии, их выход запланирован на 29 июля.

Третий сезон Ведьмака будет частично основан на книге автора вселенной Анджея Сапковского Час презрения. По сюжету, Цири становится Фалькой, а Геральт воссоединяется с Йеннифэр. Вполне возможно, что зрители уидят и нового злодея, известного как Профессор.

В Netflix также опубликовали постер с тремя ключевыми героями сериала.

Третий сезон станет последним, где Геральта сыграет Генри Кавилл, известный также по роли Супермена в фильмах по комиксам DC. Уже в четвертом сезоне, запланированном на 2024 год, актера заменит Лиам Хемсворт, который имеет все шансы затмить предшественника.

Сам Кавилл будет сниматься в сериале Warhammer 40,000. Действия вселенной происходят в далеком будущем 41 тысячелетия, во время которого галактика полностью погружена в войну.