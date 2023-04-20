На Netflix подали до суду за зображення головної героїні серіалу Клеопатра. У проєкті царицю зобразили темношкірою – через це на авторів серіалу посипалися погрози та звинувачення у спробі переписати історію.

Творці Клеопатри від Netflix уже відповіли на критику – вони заявили, що щодо пригоди глави Єгипту консенсусу немає.

На проєкт подав до суду адвокат Махмуд Аль-Семарі, після побаченого в трейлері серіалу, який вийшов минулого тижня. Юрист попросив прокурора заблокувати Клеопатру на території Єгипту.

Махмуд вважає, що Netflix порушив закон про ЗМІ та просуває ідею афроцентризму, спотворюючи і знищуючи єгипетську ідентичність.

Проти такої Клеопатри та серіалу загалом виступив відомий археолог і колишній глава міністерства старожилів Єгипту Захі Хавасс. Він заявив, що цариці могла бути темношкірою – цілковита неправда.

– Клеопатра була гречанкою за походженням, тобто її шкіра була світлою, а не темною, – заявив Захі.

Відомо, що серіал про Клеопатру має 4 серії, і він має документальний характер.

Нагадаємо, що Netflix витратить $17 млрд на створення контенту у 2024 році. У компанії планують і далі розширюватися, і з доходами зростатимуть і витрати. Це відбувається на тлі скорочення персоналу і підвищення рівня доходу за рахунок впровадження реклами та функції шерингу пароля.