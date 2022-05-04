Украинский артист и продюсер Иван Дорн уверен, что после войны Украина станет примером для всего мира, а культура и экономика пойдут вверх.

– У каждого украинца сейчас есть ответственность за наше будущее. Она и была, но сейчас она умножена в несколько раз. И я уверен, нас ждет классное, светлое будущее, где мы будем страной с реальной свободой. Мы будем примером свободной страны по всему миру. У нас была классная музыка. Когда приходит война, всегда хочется эмоционально высказаться. Культура точно пойдет вверх, экономика пойдет вверх. Надо просто дождаться, когда мы победим, – сказал он.

По словам артиста, главным отличием между украинцами и россиянами есть разная система ценностей.

Дорн добавил, что в России не понимают, что такое свобода, из-за постоянных запугиваний со стороны власти. Именно поэтому жители РФ не могут высказаться против войны, которая продолжается на территории нашего государства.

– Для нас важна наша земля. Это можно услышать в наших песнях, в нашем фольклоре. У россиян фольклор грубый, он о необъятности земель, о широте души, хотя широта души есть у нас, а не у них. Когда россияне, например, 200 человек, смотрят, как омоновцы забирают сына какой-нибудь женщины, а она кричит, то люди просто стоят и снимают на телефон. Я не могу представить себе такого в нашей стране. Это уже одна из ценностей, по которой можно понять, насколько мы отличаемся, — резюмирует певец.