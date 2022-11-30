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Приедь в Мариуполь, Харьков, Херсон! Ани Лорак получила ответ от разъяренных украинцев

30 ноября 2022, 13:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Приедь в Мариуполь, Харьков, Херсон! Ани Лорак получила ответ от разъяренных украинцев
Источник: Ани Лорак

Певица-предательница Ани Лорак в очередной раз вызвала волну хейта постом в Instagram о хаосе и любви.

Артистка продолжает делать вид, что в ее родной стране ничего не происходит, и делиться своими неоднозначными мыслями.

— Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой, — написала предательница.

В комментариях ей решили напомнить, что то, о чем она написала — называется кровопролитной войной, которую развязала РФ в Украине. Фолловеры также отметили, что лучше бы она молчала и дальше, а также пригласили ее на Родину, чтобы она посмотрела в глаза людям, которые потеряли своих близких.

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  • Вы вообще в себе? Вы так сильно боитесь называть вещи своими именами! Вы украинка и в вашей стране война! Причем здесь — любовь спасет мир?
  • Приглашаю вас в Харьков, убедитесь, какая атмосфера любви царит в городе!
  • Лучше бы вы просто молчали… Это самая лучшая позиция для вас. Вы не понимаете, сколько горя и беды вашим землякам принесли те, кому вы поете про любовь…
  • Расскажите про любовь матери, которая похоронила своего новорожденного ребенка!
  • Поддерживать Путина может только такой недочеловек, как это существо.
  • Хаос и война — это разные вещи. Запомни это и не позорься.
  • Ваш хаос живет в ваших мозгах, а в стране война. Воссоединись наконец-то с головой.
  • Как вам не стыдно писать этот бред? Приедьте в Мариуполь, Харьков, Херсон, Киев и расскажите тут людям про любовь.
  • Ваш хаос — это война в стране, которую вы предали. Называйте вещи своими именами. — Пишут пользователи сети.

Это уже не впервые, когда артистка нарывается на критику из-за своих “миротворческих” постов. Недавно Ани Лорак заговорила о своем молчании, прикрывшись призмой “я любовь”, за что тоже получила волну хейта.

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Теги
Ани Лорак Війна в Україні
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