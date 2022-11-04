Певица-предательница Ани Лорак уехала из РФ в Испанию, снимок откуда она обнародовала в Instagram.

На фото исполнительница, замалчивающая войну в Украине, позирует на набережной на фоне моря, отметив, что чувствует себя там как дома.

— Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома, — написала предательница.

Подписчики Ани Лорак негативно отреагировали на ее новое фото, предложив уроженке Украины приехать в Одессу, Мариуполь и даже Крым. Также многие упрекнули артистку в том, что дома у нее больше нет, поскольку она предала его, как и свой народ.

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Когда Украину бомбят, ваш дом Испания. Что же будет завтра?

А как же Россия? Силы не придает уже?

В Крым к морю не хочешь? Или в Одессу?

В Мариуполь можешь тоже на море приехать.

С твоей идеологией, Каролина, ты давно уже потерялась и сама не понимаешь, где твой дом на самом деле.

Очень хороший курорт и отдых в Изюме, в Буче… Всюду, где ступала нога твоих соотечественников… Вот бы ты га**на отдохнула.

Дома уже не будете. Теперь ваш дом – страна-террорист. — Пишут пользователи сети.

Напомним, за все время полномасштабной войны в Украине предательница не проронила ни слова. Она игнорирует трагические события в стране, в которой родилась и добилась успеха.

Несмотря на молчание, певица не забыла о том, что она украинка, однако вспомнила об этом лишь тогда, когда анонсировала выступления в Европе. Стоит отметить, что в итоге Ани Лорак отменили концерты в Германии и Чехии. Предателям нигде не рады.