Співачка-зрадниця Ані Лорак вкотре викликала хвилю хейту постом у Instagram про хаос і любов.

Артистка продовжує вдавати, що в її рідній країні нічого не відбувається, і ділитися своїми неоднозначними думками.

– Коли хаос руйнує мрії людей, лише кохання може навести лад. З’єднатися із собою, слухати душею, – написала зрадниця.

У коментарях їй вирішили нагадати, що те, про що вона написала – називається кровопролитною війною, яку розв’язала РФ в Україні. Фоловери також зазначили, що краще б вона мовчала і надалі, а також запросили її на Батьківщину, щоб вона подивилася в очі людям, які втратили своїх близьких.

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Ви взагалі в собі? Ви так сильно боїтеся називати речі своїми іменами! Ви українка та у вашій країні війна! Причому тут – любов врятує світ?

Запрошую вас до Харкова, переконайтесь, яка атмосфера любові панує у місті!

Краще б ви просто мовчали… Це найкраща для вас позиція. Ви не розумієте, скільки горя та біди вашим землякам принесли ті, кому ви співаєте про любов…

Розкажіть про любов матері, яка поховала свою новонароджену дитину!

Підтримувати Путіна може лише така недолюдина, як ця істота.

Хаос і війна – це різні речі. Запам’ятай це і не ганьбись.

Ваш хаос живе у ваших мізках, а в країні війна. З’єднайся нарешті з головою.

Як вам не соромно писати це марення? Приїдьте до Маріуполя, Харкова, Херсона, Києва і розкажіть тут людям про любов.

Ваш хаос – це війна в країні, яку ви зрадили. Називайте речі своїми іменами. – Пишуть користувачі мережі.

Це вже не вперше, коли артистка наривається на критику через свої “миротворчі” пости. Нещодавно Ані Лорак заговорила про своє мовчання, прикрившись призмою “я любов”, за що теж отримала хвилю хейту.