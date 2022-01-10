Российского скандального блогера Даню Милохина не пустили в Украину, поскольку он не смог подтвердить цель своей поездки.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщили представители Государственной пограничной службы Украины.

– Даня Милохин не подтвердил цели своего визита в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отметил, что едет на отдых. Но блогер не смог объяснить пограничникам, где он будет и что будет делать в Украине, — сообщили в Госпогранслужбе.

После отказа во въезде 20-летнего блогера вернули в обратном направлении.

Напомним, что Даню Милохина не пустили на территорию Украины 9 января. В социальной сети Instagram блогер выразил недовольство, что его с друзьями несколько часов держали в аэропорту по прибытии.

Милохину пришлось несколько часов ждать на территории аэропорта, после чего ему сообщили, что не пустят в Украину.

Даня Милохин – российский блогер и музыкант. В 2019 году он создал свой аккаунт в социальной сети TikTok, где выкладывал разные видео. Спустя год российский Forbes назвал Милохина одним из самых высокооплачиваемых тиктокеров.