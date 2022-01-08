Российскому актеру запретили въезд в Украину на три года. Причиной стало незаконное посещение временно оккупированного полуострова Крым, где мужчина участвовал в съемках сериала.

Пограничники остановили гражданина РФ в аэропорту Борисполь, куда он прибыл авиарейсом из Стамбула. Актер отрицал пребывание в Крыму, а также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

– За нарушение норм украинского законодательства гражданина РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того, он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется обратно обратным рейсом, — сообщили в Госпогранслужбе.

По данным СМИ, речь идет о 34-летнем Вячеславе Чепуренко — звезде сериала Жуки на телеканале ТНТ. Актер участвовал в съемках сериала Гурзуф в оккупированном Крыму.

Ранее въезд в Украину запретили российской актрисе Алисе Шитиковой. Пограничники обнаружили женщину в пункте пропуска Борисполь, она прилетела рейсом из Абу-Даби.

Охранники границы выяснили, что осенью 2017 года актриса посещала АР Крым с целью съемок в сериале Супер экипаж для телеканала СТС. Чтобы попасть на временно оккупированную территорию АР Крым, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением Санкт-Петербург – Симферополь.