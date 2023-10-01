Не все звезды с пеленок мечтали о популярности. Некоторые думали связать свою жизнь с менее публичной профессией, но очень важной, делясь с будущими поколениями своими знаниями. Да, среди селебритиз есть представители сферы образования, которые думали, что станут учителями в школах или педагогами в университетах.

Но есть и те звезды, кто стал преподавателем неожиданно для себя, уже будучи популярным. В День учителя 2023, который в этом году приходится на 1 октября, Факты ICTV решили составить подборку звезд-учителей.

Потап

У музыкального продюсера Потапа, настоящее имя которого Алексей Потапенко, одно из образований — учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию.

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Он даже успел поработать по специальности, преподавая в школе физкультуру.

Владимир Остапчук

Казалось бы, что мы всегда видели на экранах телеведущего Владимира Остапчука, однако это не так. До популярности шоумен был преподавателем английского языка в Умани.

— Журнал, контрольные, кафедра. И обязательно Владимир Валерьевич. Да, ребята, когда-то я был преподом. Английский я преподавал агрономам, экономистам и трактористам, короче был в полном УНУСе (Уманский национальный университет садоводства), — делился когда-то Остапчук.

Олег Винник

В 2018 году певец стал преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств. Не знаем, как сейчас, ведь с началом полномасштабной войны Винник уехал в Германию, но до он был заведующим кафедры шоу-бизнеса.

Поскольку у артиста не хватало времени, то студенты видели его раз в месяц на мастер-классах.

Павел Зибров

Исполнитель Павел Зибров также пополнил ряды преподавателей. Уже во время полномасштабной войны он пошел работать в Киевский национальный университет культуры и искусств.

Как рассказывал артист, туда его пригласил ректор Михаил Поплавский, попросив возглавить кафедру эстрадного пения.

Мария Бурмака

Певица Мария Бурмака имеет педагогическое образование. По специальности она учитель украинского языка и литературы, а также кандидат филологических наук.

Также педагогическое образование имеют певица Ольга Горбачева, актриса Лилия Ребрик, лидер группы ТіК Виктор Бронюк, рэп-исполнительница Alyona Alyona.