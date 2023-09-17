17 сентября в Украине отмечается День усыновления 2023 — праздник ранее приходился на 30 число месяца. Событие посвящено всем тем, кому небезразлична судьба наших детей и кто взял на себя все трудности быть родителем. И хотя в Украине это не очень распространенное явление, есть знаменитости, которые пополнили свою семью с помощью усыновления.

Мировые звезды, которые усыновляли — далее в материале.

Анджелина Джоли

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Среди известных личностей актриса Анджелина Джоли является одним из рекордсменов по количеству усыновленных детей. На сегодня, звезда воспитывает шестерых детей, и трое из них — приемные. Первое усыновление состоялось в 2002 году — тогда к семье Джоли присоединился семимесячный Меддокс Шиван. В 2005 году звезда удочерила шестимесячную Захару Марли, а в 2007 году усыновила Пакса Тьєна из детдома во Вьетнаме.

Мадонна

Эпатажная певица Мадонна приняла в свою семью сразу четырех детей в период с 2005 по 2017 год. Примечательно, что артистка воспитывает близнецов. Все названные дети имеют африканскую внешность, и артистка часто показывает их в своих соцсетях. Ранее Мадонна рассказала о принципах воспитания детей, среди которых быть счастливым, слышать других и радоваться тому, что у тебя есть.



Мила Кунис та Эштон Кутчер

Звездная пара актеров Мила Кунис и Эштон Катчер очень любят Украину, поэтому именно здесь они и усыновили двух малышей. Девочка Изабель получила семью в 2014 году, а Димитрий — в 2016 году. Оба ребенка разговаривают на украинском. Мила и Эштон в 2023 году заявили, что планируют завести еще больше детей.

Американская актриса Джоди Фостер приняла в свою семью двух детей из Китая. Правда, о воспитании и о личной жизни своих малышей она не рассказывает в соцсетях. Старший сын сейчас учится в университете, а младший — в старшей школе. В 2023 году Фостер создала семью с режиссером Алисией Киган, которая также стала матерью для приемных детей.

Том Круз

Актер может похвастаться приемными детьми — Изабелла Джейн и Коннор Энтони полностью поддерживают своего отца, и даже интересовались саентологией. Сейчас Коннор снимается в фильмах и работает в качестве модели, а Изабелла занимается дизайном одежды.