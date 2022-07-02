Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова выиграла суд против его экс-супруги. Теперь Лариса Созаева вынуждена заплатить ей денежную компенсацию.

Об этом блогер рассказала в Instagram-stories, отметив, что за оскорбления можно понести ответственность.

— Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости на других, знали. Они могут за это понести ответственность. Считаю, что должна поделиться с вами этим, поскольку вся история происходила у вас на глазах, — сказала Репяхова.

Далее Екатерина прикрепила часть документа, в котором говорится, что Созаева должна выплатить ей 8 тыс. грн из-за унижения чести и достоинства. Речь идет о словах — Ты очень наглая тварь, ты хладнокровная тварь.

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Отметим, скандал между нынешней и бывшей женами Павлика разгорелся еще в октябре 2021 года. Все началось с квартиры. Тогда Созаева рассказала, что Виктор выгоняет ее из апартаментов.

Позже Екатерина заявила, что ее пытаются уничтожить, а именно — блог в Instagram, намекнув, что к этому причастна Лариса. На эти обвинения Созаева не смогла смолчать. Она отметила, что Репяхова шесть лет назад увела из семьи Павлика, хотя он не хотел уходить, а также назвала блогера наглой тварью, из-за чего Екатерина подала в суд.