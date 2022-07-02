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Приниження честі та гідності: Реп’яхова виграла суд проти ексдружини Павліка

2 Липня 2022, 10:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Приниження честі та гідності: Реп’яхова виграла суд проти ексдружини Павліка
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова виграла суд проти його ексдружини. Наразі Лариса Созаєва змушена заплатити їй грошову компенсацію.

Про це блогер розповіла в Instagram-stories, зазначивши, що за образу можна понести відповідальність.

– Хочу, щоб люди, які говорять гидоти на інших, знали. Вони можуть за це понести відповідальність. Вважаю, що маю поділитися з вами цим, оскільки вся історія відбувалася у вас на очах, – сказала Реп’яхова.

Далі Катерина прикріпила частину документа, в якому йдеться про те, що Созаєва має виплатити їй 8 тис. грн через приниження честі та гідності. Йдеться про слова – Ти дуже нахабна тварюка, ти холоднокровна тварюка.

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Зазначимо, скандал між нинішньою та колишньою дружинами Павліка спалахнув ще в жовтні 2021 року. Все почалося із квартири. Тоді Созаєва розповіла, що Віктор виганяє її із апартаментів.

Згодом Катерина заявила, що її намагаються знищити, а саме блог в Instagram, натякнувши, що до цього причетна Лариса. На ці звинувачення Созаєва не змогла змовчати. Вона зазначила, що Реп’яхова шість років тому забрала з родини Павліка, хоча він не хотів йти, а також назвала блогерку зухвалою тварюкою, через що Катерина подала до суду.

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Віктор Павлік Суд
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