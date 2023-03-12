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Примирения не будет: Даша Квиткова рассказала о разводе с Добрыниным

12 марта 2023, 17:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Даша Квіткова та Микита Добринін

Украинская блогер Даша Квиткова рассказала о невозможности примирения с Никитой Добрыниным — пара в процессе развода. Об этом звезда рассказала в Instagram, общаясь со своими поклонниками. 

Так, Дашу спросили, носит ли она кольцо или уже официально развелись.

— На моей правой руке уже давно нет обручального кольца. Развод продолжается, мы в процессе. Ждем суда, — заявила Квиткова.

Квиткова

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Судя по публикациям блогера, сейчас она сосредоточена на своем физическом состоянии — активно показывает свое тело и результаты тренировок с тренером. Во время беременности она сильно набрала в весе, а уже после родов активно занялась своим телом.

— Как я выгляжу сейчас — это результат работы с правильным тренером, врачом и с правильным подходом к еде. Еще невероятная работа в зале, контроль эндокринолога и массажи,  — заявила Даша.

Квиткова

О том, что Квиткова и Добрынин разошлись, стало известно еще в январе 2023. Это было настоящей неожиданностью для фанатов. Впервые об этом заявила Даша, но добавила, что это был обоюдное решение.

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