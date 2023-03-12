Українська блогерка Даша Квіткова розповіла про неможливість примирення з Микитою Добриніним – пара в процесі розлучення. Про це зірка розповіла в Instagram, спілкуючись зі своїми шанувальниками.

Так, Дашу запитали, чи носить вона обручку, чи вже офіційно розлучилися.

– На моїй правій руці вже давно немає обручки. Розлучення триває, ми в процесі. Чекаємо суду, – заявила Квіткова.

Зараз дивляться

Судячи з публікацій блогерки, зараз вона зосереджена на своєму фізичному стані – активно показує своє тіло і результати тренувань із тренером. Під час вагітності вона набрала вагу, а вже після пологів активно зайнялася своїм тілом.

– Як я виглядаю зараз – це результат роботи з правильним тренером, лікарем і з правильним підходом до їжі. Ще неймовірна робота в залі, контроль ендокринолога і масажі, – заявила Даша.

Про те, що Квіткова і Добринін розійшлися, стало відомо ще в січні 2023 року. Це було справжньою несподіванкою для фанатів. Уперше про це заявила блогерка, але додала, що це було спільне рішення.