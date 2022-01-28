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Криса Брауна обвинили в изнасиловании: напоил наркотиками и отвел в спальню

28 января 2022, 11:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Крис Браун
Источник: Getty Images

Американского певца Криса Брауна обвинили в изнасиловании. Жертва требует от знаменитости $20 млн в качестве компенсации за происшедшее в конце декабря 2020 года.

По заявлениям девушки, которая не стала разглашать свое имя, это случилось на яхте в Майями возле дома рэпера Diddy, где Браун развлекался в шумной компании. Тогда она была студенткой-медиком — в иске она представилась моделью хореографом и певицей.

Музыкант позвал девушку на вечеринку, где предложил выпить. На кухне ей вручили коктейль, после которого она испытала внезапное необъяснимое изменение сознания.

В иске утверждается, что женщина была дезориентированной, начала засыпать и терять сознание. Браун якобы отвел ее в спальню и закрыл дверь, чтобы она не могла уйти. Жертва утверждает, что музыкант игнорировал ее отказы в близости.

Спустя день Браун связался с ней и потребовал, чтобы она приняла таблетку в качестве контрацепции. Женщина утверждает, что послушалась Криса и не сообщала полиции о произошедшем.

Так, девушка требует возмещения ущерба в размере $20 млн за эмоциональный стресс, вызванный предполагаемым нападением.

Представители Брауна пока никак не прокомментировали обвинения.

На днях набрал оборотов еще один похожий скандал — вдова основателя эротического журнала для мужчин Playboy Хью Хефнера Кристал подтвердила, что он шантажировал своих моделей. Женщина нашла компрометирующие фотографии.

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Источник
TMZ
Теги
Кріс Браун
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