Американский рэпер Снуп Догг выступит на свадьбе старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм — 22-летнего Бруклина. Артист появится на мероприятии в роли диджея.

Кроме того, Снуп Догг не только сыграет для гостей свои сеты, но и устроит для Бруклина мальчишник в Лас-Вегасе.

— Свадьба Бруклина будет большим событием, и мой подарок ему и его будущей жене в том, что я приеду и выступлю для них в столь важный день. Ничто так не запустит вечеринку после первого танца, как сет от Снуп Догга. Танцпол будет в огне, — сказал рэпер.

Музыкант сказал, что никто не знает Лас-Вегас лучше него, поэтому он может устроить мальчишник, если этого захочет Бруклин.

— Я поговорю с Дэвидом, чтобы узнать, сможем ли мы устроить мальчишник. И, как всегда, то, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, — отметил Снуп.

Напомним, что Бруклин Бекхэм женится на актрисе Николе Пельтц 9 апреля 2022 года. Церемония бракосочетания пары пройдет во Флориде в поместье отца Николы Пельтц – американского миллиардера Нельсона.

На свадьбе братья Бруклина выступят в роли шаферов, а брат Николы будет свидетелем с ее стороны. Среди приглашенных гостей Джиджи Хадид, Николь Ричи, Гордон и Тана Рамзи, а также другие.

Крестный отец Бруклина Элтон Джон в это время будет в туре.

Бруклин и Никола начали встречаться в 2019 году. В 2020 году Бекхэм сделал Пельтц предложение. Пара перенесла свою свадьбу на 2022 год, поскольку не хотела ограничиваться в количестве гостей.