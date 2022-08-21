21 августа на сервисе HBO Max состоится премьера первой серии сериала Дом Дракона. Это приквел культовой Игры престолов.

События в Доме Дракона развиваются за 200 лет до событий Игры престолов. В центре сюжета — расцвет и упадок династии Таргариенов, кровопролитная гражданская война между наследниками короля Визериса.

Единственная цель каждого персонажа — железный трон. Ожидается, что в сериале покажут 17 драконов. У каждого их них — своя внешность и характер.

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Премьера первой серии состоится 21 августа в 21.00 по Североамериканскому восточному времени, в Украине в это время будет 22 августа — 4 часа утра. Сериал покажут на американском телеканале HBO и цифровой платформе HBO Max. Неизвестно, будет ли он доступен для просмотра на одном из украинских медиасервисов.

Расписание выхода серий сериала Дом Дракона:

эпизод 1 – 21 августа;

эпизод 2 – 28 августа;

эпизод 3 – 4 сентября;

эпизод 4 – 11 сентября;

эпизод 5 – 18 сентября;

эпизод 6 – 25 сентября;

эпизод 7 – 2 октября;

эпизод 8 – 9 октября.

Ранее мы публиковали трейлер сериала Дом дракона. В нем можно более подробно взглянуть на конфликт Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр, которые устроили междоусобную войну за железный трон.